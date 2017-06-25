МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-Байрам, отметив их роль в поддержании мира и укреплении дружбы и взаимопонимания между народами, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент назвал Ураза-Байрам праздником, который "несет в себе глубокий нравственный смысл, олицетворяет радость обновления, стремление к самосовершенствованию, готовность творить добро, помогать нуждающимся". Также он отметил, бережное отношение российских мусульман к богатому духовному, историческому наследию предков.

"Самого искреннего уважения заслуживает деятельное участие мусульманских организаций в общественной, культурной жизни страны, в реализации востребованных благотворительных, образовательных, просветительских, патриотических инициатив. И конечно, особо отмечу их роль в поддержании гражданского мира и согласия, укреплении дружбы и взаимопонимания между людьми", — говорится в телеграмме.