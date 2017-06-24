Госсекретарь США поздравил мусульман с предстоящим окончанием Рамадана

ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон поздравил всех мусульман с окончанием Рамадана.

"Этот день дает возможность подумать о наших общих обязательствах по построению мирных и процветающих сообществ", — говорится в заявлении госсекретаря по случаю окончания Рамадана, которое распространила пресс-служба ведомства.

"От имени всего госдепартамента, мои наилучшие пожелания всем мусульманам, отмечающим Ид аль-Фитр", — заявил он.

Госсекретарь завершил свое поздравление арабскими словами "Ид Мубарак" (Eid Mubarak) — традиционным приветствием, используемым обычно в праздники Ураза-байрам (арабское название — Ид аль-фитр) и Курбан-байрам (Ид аль-адха).

Священный для мусульман месяц Рамадан, во время которого они соблюдают строгий пост, начался в этом году 27 мая. На протяжении всего поста верующим (за исключением определенных категорий людей, например, стариков и детей) предписано полностью воздерживаться от еды и питья в течение светлого времени суток. Каждый вечер после молитвы происходит разговение — ифтар. Спустя несколько дней, 25 июня, мусульмане будут отмечать Ураза-байрам (арабское название — "Ид аль-Фитр"). Он является праздником разговения после окончания месяца поста Рамадана.