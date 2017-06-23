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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

На конференции ОБСЕ обсудили русофобию на Украине

13:0623.06.2017
(обновлено: 11:51 27.06.2017)
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© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди с флагом Украины в Киеве. Архивное фотоЛюди с флагом Украины в Киеве. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky

ВЕНА, 23 июн — РИА Новости. Культивирование атмосферы русофобии на Украине приводит к тому, что в стране совершаются так называемые преступления ненависти в отношении инакомыслящих, в частности духовенства и прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата, считает представитель экспертного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС) Маринэ Восканян.

Акция Георгиевская ленточка. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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На Украине действует каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). При этом в Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) неоднократно сообщали о притеснениях священнослужителей и захватах православных храмов представителями УПЦ КП. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ МП потеряла 40 храмов.

В своем выступлении в пятницу на конференции ОБСЕ по человеческому измерению на тему свободы верований и убеждений Восканян рассказала о ситуации с УПЦ МП на Украине, о положении ее духовенства и прихожан, о нарушениях, которые имеются в отношении этой организации. По ее словам, хотя в плане численности эта организация самая большая в стране, официальные украинские власти, по ее мнению, дискриминируют ее и создают крайне негативную обстановку вокруг церкви.

Купол церкви. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Неизвестные осквернили храм УПЦ МП на западе Украины

"По сути, в данном случае это все часть большего явления, которое связано с культивированием атмосферы русофобии, негативного отношения к России, как к государству, и всему, что с ним связано", — считает Восканян.

В качестве примера того, что люди, которые высказывают свои пророссийские симпатии, подвергаются преследованиям, она напомнила о существовании сайта "Миротворец", публикующего контактные данные так называемых изменников родины, в адрес которых затем поступают угрозы.

"В частности, известно, что Олесь Бузина (украинский журналист. — Прим. ред.)  был убит именно после публикования его данных на нем. Данные выкладываются с совершенно понятной целью — натравить на этих людей так называемых активистов, которые, как мы понимаем, просто бандиты, представители так называемых парамилитарных формирований типа "Правого сектора" (экстремистская организация, запрещенная в России. — Прим. ред.). И в списках этого "Миротворца" находятся некоторые представители духовенства УПЦ", — рассказала Восканян РИА Новости.

Киево-Печерская лавра в Киеве
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Украинство против христианства

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых были обнародованы данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Ранее на сайте были опубликованы списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Собеседница агентства считает, что, поскольку государство не противодействует этому явлению, можно сделать вывод, что оно его поощряет. "То есть фактически поощряется создание атмосферы ненависти в отношении целого ряда людей по признаку, что они не соответствуют какому-то идеологическому курсу, взятому государством. Те преступления, которые совершаются в отношении этих людей, европейские судебные инстанции при рассмотрении могли бы классифицировать как преступления ненависти. С нашей точки зрения, на Украине сейчас государство потворствует созданию атмосферы, в которой совершаются преступления ненависти в отношении инакомыслящих лиц", — добавила она.

Акция прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве
© РИА Новости / Григорий Костин
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Россия требует реакции стран "нормандской четверки" на притеснение УПЦ

Кроме того, докладчики от собора рассказали в ОБСЕ о том, что на Украине "правящими кругами предпринимаются попытки поставить вне закона крупнейшую религиозную организацию страны, что является вопиющим нарушением основополагающих гражданских прав и свобод миллионов прихожан УПЦ МП на Украине".

"Цель участия в данном мероприятии заключается в том, чтобы привлечь внимание к этим фактам. Результат, который хотелось бы получить, — добиться, чтобы ОБСЕ в лице своих структур тоже высказала какое-то отношение к происходящему", — отметила собеседница агентства.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
23 пользователя оставили 44 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Алексей Цибулаев
ОБСЕ, СПЧ, ЕС, и другие советы и союзы едины в своем русофобстве, и обращаться к ним, это просто элемент политической вежливости, без надежды на результат. По моему, так население Европы готовят к пониманию неизбежности войны с "агрессором"- Россией, на территории самого "агрессора". Вопрос времени.
14:29
23.06.2017
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Ирина Горскова
Можно подумать, что те же страны этого не делают. И что "без их согласия" на Украине такое творится.
13:16
23.06.2017
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