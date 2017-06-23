В России разработали первое "Национальное руководство по суицидологии"

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Первое в России "Национальное руководство по суицидологии" разработали для учителей, врачей, полицейских и чиновников, чтобы помочь в предотвращении детских суицидов, пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой Центр имени Сербского, который занимался его подготовкой.

Кроме этого, как сообщает газета, Общественная палата РФ подготовила для правительства ряд предложений по решению проблемы детских суицидов. Так, в ОП предложили создать межведомственный штаб, открыть на базе детских поликлиник кабинеты психотерапевтов, а также создать киберполицию, в которую будут входить сотрудники силовых структур.

Согласно инициативе общественников, в штаб должны войти представители силовых структур, Минтруда, Минобрнауки, Роскомнадзора, Росмолодежи, Роспотребнадзора, общественных организаций и эксперты. Планируется, что он займется "поисками детей, состоящих в деструктивных интернет-сообществах, адресной помощью семьям в случаях кризисов". Также предлагается создать систему подготовки специалистов, работающих с детьми и подростками в данной области.

Профессор Федерального центра психиатрии и наркологии имени Сербского Борис Положий, входивший в рабочую группу ОП, рассказал изданию, что ключевым предложением в данной области стало создание госпрограммы предупреждения самоубийств среди детей и подростков.

Как рассказал изданию Положий, созданное руководство по суицидологии предназначено для широкого круга людей, которые в своей профессиональной деятельности так или иначе сталкиваются с проблемами суицида. "У нас почти нет литературы по этой проблеме, и даже врачи ориентируются на издания примерно полувековой давности", — рассказал он.

По его словам, в "Национальном руководстве по суицидологии" не только рассказывается о проблеме с учетом последних научных исследований, но и даются конкретные рекомендации. Например, как распознавать ранние признаки суицидального поведения, как организовать профилактическую работу на региональном и на государственном уровне.