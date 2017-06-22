РПЦ обновила рекомендации для желающих поклониться мощам Николая Чудотворца

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Иногородним паломникам, желающим поклониться мощам Николая Чудотворца в составе групп, необходимо при себе иметь мобильный телефон и нагрудный бейдж с названием города и номерами телефонов, сообщает в четверг пресс-центр Штаба по организации доступа верующих к святыне.

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00. Судя по официальным данным, ежедневно к святыне прикладываются в среднем от 20 до 40 тысяч человек.

"Паломникам следует заранее приготовиться к поклонению святыне. Взять с собой средство связи (сотовый телефон); иметь при себе записанные телефонные номера старшего группы и водителя; иметь на груди бейдж с записанными на нем телефонами и названием вашего города; при наличии медицинских показаний — взять с собой лекарственные препараты, которые вы регулярно принимаете; старшему группы на выходе из храма держать над головой табличку с названием группы (крупными буквами)", — говорится в рекомендации.

Кроме того, "для комфортного нахождения в очереди" к мощам паломникам из Москвы и Подмосковья рекомендуется выбирать будние дни и второю половину воскресного дня. В выходные дни ориентировочное время нахождения в очереди составляет 8-10 часов, а в будние дни 3-5 часов.

"Пресс-центр Штаба обращает внимание, что суббота и первая половина дня воскресенья приоритетно являются "региональными днями". По статистике силами волонтеров и оперативных служб города, мы принимаем до 500 автобусов каждую субботу. В обычный будний день их число не превышает 100", — уточняют организаторы.