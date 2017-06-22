Директор музея "Исаакиевский собор" прокомментировал слухи об увольнениях

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Слухи о массовом увольнении сотрудников Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" безосновательны, заявил директор музея Юрий Мудров.

"Эти слухи не просто преувеличены, а абсолютно ненадежны", — сказал Мудров в интервью "Россия-24", отвечая на вопрос, насколько правдивы сообщения о массовых увольнениях в Исаакиевском соборе.

По словам Мудрова, при нем уволился один человек – Ирада Вовненко, которая передала заявление через секретаря, и возможности пообщаться с ней лично у него не было.

"Ушла еще до меня вслед за (бывшим директором Николаем — ред.) Буровым одна дама, которая была замдиректора по связям с РПЦ, VIP-программам и еще чем-то – странная должность… И с ней, может быть, два человека ушло – отдел, который ей подчинялся. Больше, насколько я имею сведения, больше (увольнений) нет", — уточнил Мудров, добавив, что о планах уволиться ему никто не сообщал.

Мудров назначен на должность директора ГМП "Исаакиевский собор" 15 июня. Ранее сообщалось, что в апреле директор музея-памятника Николай Буров сообщил о своем уходе с должности с 1 июня. И.о. директора с 1 июня была назначена Ирада Вовненко, до того занимавшая пост заместителя директора музея по связям с общественностью.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус объекта — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.