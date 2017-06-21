Найденные в Москве останки XVI века перезахоронят по православному обряду

МОСКВА, 21 июн — РИА Недвижимость. Найденные вдоль Китайгородской стены останки XVI века перезахоронят по православному обряду, сообщила РИА Недвижимость исполнительный директор ООО "Столичное археологическое бюро" Мария Молошникова.

Кладбище относилось к церкви Зачатия Анны, что в углу, отметила Молошникова. "В этом районе столицы проживали жители Зарядья. Останки планируется перезахоронить по православному обряду", — добавила Молошникова.

Как рассказала она, их нашли при наблюдении в рамках программы "Моя улица ". Было найдено порядка 150 человеческих останков.

Главный археолог Москвы Леонид Кондрашев подтвердил, что в подземном помещении Китайгородский стены были обнаружены складированные человеческие кости.

"Как выяснили археологи, очевидно, что при сооружении стены в XVI веке строители наткнулись на старый некрополь, сложили кости в подземном помещении и замуровали его. Сверху над данным местом отложился культурный слой XVI века, который, также исследован археологами", — добавил Кондрашев.

По словам Молошниковой, в Китайгородской стене были подземные комнаты, в которых хранились ядра, порох и другие снаряды. "Во время строительства стены повредили кусок кладбища, которое располагалось рядом. Кости сложили в одну из этих комнат, а потом засыпали землей. И эти кости оставались там до настоящего времени", – отметила Молошникова.