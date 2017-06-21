Папа Римский пока не может посетить Южный Судан, но выделит стране $500 тыс

ВАТИКАН, 21 июн — РИА Новости, Сергей Старцев. Возможности для визита папы Римского Франциска в Южный Судан пока нет из-за острейшего гуманитарного кризиса, переживаемого этой африканской страной, сообщил в среду префект ватиканской Дикастерии по службе цельного человеческого развития кардинал Питер Тарксон.

О своем намерении посетить Южный Судан, где, по данным ООН, в настоящее время голодают около 100 тысяч человек, папа Франциск неожиданно объявил в конце февраля во время визита в англиканский храм всех святых в Риме. При этом понтифик сообщил, что намерен совершить такую поездку совместно с представителями англиканской церкви.

"Святой отец надеется отправиться в Южный Судан, церковь никогда не закрывает двери надежде", — отметил Тарксон, представляя в среду в Ватикане проект под названием "Папа для Южного Судана".

Речь идет об инициативе Римско-католической церкви, в рамках которой в Южный Судан будет направлена помощь на сумму около 500 тысяч долларов. Имеется в виду осуществление нескольких крупных проектов в области здравоохранения и образования, а также предоставление 2,5 тысячи южносуданских семей семенного материала и сельскохозяйственного оборудования.

В осуществлении этой деятельности будут участвовать представители местных отделений международной католической благотворительной организации Caritas.

По словам Тарксона, предоставление гуманитарной помощи населению Южного Судана осуществляется за счет средств, выделенных самим папой Франциском, государственным секретариатом Ватикана, а также возглавляемой им дикастерией.

Власти Южного Судана 20 февраля официально объявили о голоде в некоторых районах страны. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирной продовольственной программы (ВПП), число голодающих в Южном Судане составляет 100 тысяч человек, еще миллион человек классифицируются как находящиеся на грани голода, почти 5 миллионов человек (40% населения страны) нуждаются в срочной продовольственной помощи.

Южный Судан с 2013 года находится в состоянии гражданской войны между представляющими народность динка властями во главе с президентом Сальвой Кииром и оппозицией. Более 2 миллионов человек стали вынужденными переселенцами.