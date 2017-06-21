Украинцев хотят помирить безостановочным чтением Библии

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Трехдневный марафон по непрерывному чтению Библию пройдет в украинских Черкассах, сообщает в среду "Канал 24".

"По случаю 500-летия реформации в Украине мы хотим провести круглосуточное чтение Библии. В нашем обществе есть много того, что сегодня разъединяет, но именно Библия и духовные ценности могут объединить наше общество", – сказал телеканалу старший епископ церквей евангельских христиан-баптистов в Черкасской области Василий Фурта.

Как ожидается, Библию будут читать на украинском, русском, английском и молдавском языках. Завершится марафон 23 июня праздничным концертом.

В 2016 году в России на калужском областном телевидении прошел телемарафон по чтению Евангелия. Акцию "Читаем вместе Евангелие" приурочили к Великому посту.