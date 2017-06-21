Власти Индии посоветовали беременным женщинам забыть о любви

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Правительство Индии издало брошюру, в которой беременным женщинам рекомендуется избегать мясной продукции, куриных яиц и похотливых мыслей, пишет британская газета The Guardian.

"В брошюре собраны соответствующие факты, извлеченные из клинической практики в области йоги и натуропатии", — заявил министр традиционной медицины Индии Шрипад Найк.

Памятку подготовил Центральный совет по исследованию йоги и натуропатии, который входит в структуру индийского Минздрава. Йога как совокупность телесных и духовных практик является одним из шести направлений ортодоксального индуизма. Ценности этой религии, как пишет издание, активно отстаивает премьер-министр Индии Нарендра Моди, который, в частности, ограничил транспортировку и забой коров – священных животных для индуистов.

"Беременные женщины должны сторониться (сексуального) желания, гнева, привязанности, ненависти и похоти", — говорится в брошюре.

Памятку уже раскритиковали представители общественности. Врач Амит Сенгупта, обращая внимание на рекомендацию насчет мяса, отметила, что недоедание является главной причиной детской и материнской смертности в Индии. Согласно последним данным, который приводит врач, на 100 тысяч беременностей приходится 174 смерти матерей, что является очень высоким показателем. Поэтому Сенгупта назвала совет правительства демонстрирующим "отсталое мышление" и прививающим враждебное отношение к науке.

"Такие советы вредят здоровью женщин", — убеждена она.