"Средство, а не цель": почему люди стоят в многочасовой очереди к мощам

Отвечает известный церковный миссионер, ведущий интернет-проекта "Батюшка онлайн" иеромонах Макарий (Маркиш):
Это один из тех "простых" вопросов, которые открывают дверь к очень глубоким истинам и серьезным выводам. Поэтому моя задача на данный момент — не излагать формальные тезисы, а стимулировать мысль читателей к активной работе, к самостоятельному поиску. Итак, начну с аналогии.
Допустим, вас пригласил к ужину ваш старый и очень добрый друг. Путь к нему неблизкий. И вы отвечаете ему: "Зачем мне ехать к тебе через весь город, когда ту же самую картошку и чай с баранками я могу съесть и выпить, не выходя из дому? Важность потолкаться в метро и в автобусах ради старой дружбы меня как-то не убеждает…"
А теперь переведите эти же соображения на наше почитание святых и связанных с ними материальных предметов, в том числе святых мощей, — и вам станет гораздо яснее, почему верующие стоят в длинной многочасовой очереди. (Заметьте, почитание, а не поклонение. В обыденной речи часто говорят о "поклонении мощам", но это неточность: поклоняемся мы одному Богу, как напоминает нам догмат VII Вселенского собора).