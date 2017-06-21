"Средство, а не цель": почему люди стоят в многочасовой очереди к мощам

Неоднократно задавался вопросом о том, почему верующие стоят в длинной очереди к мощам, когда мощи того же самого святого есть и в других храмах, и к ним можно точно так же приложиться с молитвой, и не обязательно куда-то ездить. То, что я слышал в ответ - про важность потрудиться во время паломничества, меня как-то не убеждает... (Андрей, студент)

Отвечает известный церковный миссионер, ведущий интернет-проекта "Батюшка онлайн" иеромонах Макарий (Маркиш):

Это один из тех "простых" вопросов, которые открывают дверь к очень глубоким истинам и серьезным выводам. Поэтому моя задача на данный момент — не излагать формальные тезисы, а стимулировать мысль читателей к активной работе, к самостоятельному поиску. Итак, начну с аналогии.

Допустим, вас пригласил к ужину ваш старый и очень добрый друг. Путь к нему неблизкий. И вы отвечаете ему: "Зачем мне ехать к тебе через весь город, когда ту же самую картошку и чай с баранками я могу съесть и выпить, не выходя из дому? Важность потолкаться в метро и в автобусах ради старой дружбы меня как-то не убеждает…"

Подождите смеяться, а лучше подумайте, к чему эта шутка. Подскажу. Картошка, чай и баранки — это материальные элементы гораздо более широкой и важной, нематериальной реальности личного общения, дружбы, внимания, памяти, любви… При этом не устраняется и вполне материальное угощение, хотя дома у вас оно ничем не хуже. У друга в гостях оно занимает существенное, но вспомогательное место, служит средством, а не целью.

А теперь переведите эти же соображения на наше почитание святых и связанных с ними материальных предметов, в том числе святых мощей, — и вам станет гораздо яснее, почему верующие стоят в длинной многочасовой очереди. (Заметьте, почитание, а не поклонение. В обыденной речи часто говорят о "поклонении мощам", но это неточность: поклоняемся мы одному Богу, как напоминает нам догмат VII Вселенского собора).