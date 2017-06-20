Полиция США не признала забитую до смерти девушку жертвой исламофобии

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Полиция округа Фэйрфакс (штат Вирджиния, США) не стала считать убийство 17-летней Набры Хассанен, которая возвращалась домой после ночной молитвы в мечети, проявлением исламофобии, члены местной мусульманской общины добиваются объективного расследования, пишет The Independent.

Подозреваемый в убийстве 22-летний житель города Стерлинг Дарвин Мартинес уже задержан полицией. По версии следствия, в ночь на воскресенье он вступил в словесную перепалку с группой подростков, возвращавшихся из местной мечети, — в их числе была Хассанен. В ходе ругани он достал из своего автомобиля бейсбольную биту и нанес девочке несколько ударов.

"Похоже, подозреваемый так сильно разозлился, что спор перерос в смертельное насилие", — заявила на пресс-конференции представитель полиции Джули Паркер.

По ее словам, полиция исключила версию об исламофобии, потому что "Мартинес не произносил каких-либо оскорблений" в адрес мусульман. В то же время глава Наблюдательного совета округа Фэйрфакс Шарон Булова выразила надежду на объективное расследование дела.