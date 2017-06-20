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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Резкий рост исламофобии в Европе обеспокоил евреев

16:5020.06.2017
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© Фото : Московская еврейская религиозная общинаГлавный раввин Москвы Пинхас ГольдшмидтГлавный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт
© Фото : Московская еврейская религиозная община

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Глава Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт призвал власти и жителей европейских стран уделять особое внимание борьбе с исламофобией, уровень которой резко вырос после терактов в Великобритании.

В ночь на понедельник 47-летний Даррен Осборн протаранил на арендованном грузовике возвращавшуюся из мечети после вечерней молитвы группу прихожан. Погиб один человек, ранены восемь. Толпа была готова растерзать злоумышленника, но его спас имам. Власти страны заявляли, что произошедшее является терактом, однако полиция не спешила подтверждать это. Позже Скотланд-Ярд сообщил, что подозреваемому предъявлено несколько обвинений, в том числе и в совершении теракта. 

"Сегодня, как никогда, стоит уделять особое внимание противодействию исламофобии, рост которой наблюдается в Европе. Определять целый мусульманский мир и более миллиарда его верующих, как радикалов, которые являются угрозой миру, – это опасное и неверное обобщение", — заявил раввин Гольдшмидт.

По его словам, любая проповедь, "которая ставит смерть выше жизни, убийство выше благотворительности, самоубийство выше спасения жизни, должна быть оставлена", независимо от того, где она звучит – "в Мекке, Тегеране, Париже или Лондоне".

Ранее мэр Лондона Садик Хан заявил, что ежедневно в британской столице происходит 20 преступлений на почве исламофобии, до теракта 3 июня на лондонском мосту этот показатель равнялся четырем. Похожие данные также привел глав Центрального совета мусульман Германии Айман Мазьек: немецкие мечети подвергаются атакам каждую неделю.

"Хотелось бы выразить слова поддержки гражданам Великобритании, которые вынуждены жить в колоссальном напряжении и страхе последние недели", — добавил Гольдшмидт.

Третьего июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Скотланд-Ярд сообщил, что жертвами теракта стали восемь человек. А 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде произошел теракт. Подрыв произвел смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).

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Религия и мировоззрение
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