Иран призывает к объединению мусульманского мира в регионе, заявил посол

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Иран призывает к консолидации мусульманского мира для решения палестинской, сирийской и других проблем региона, заявил во вторник посол Ирана в РФ Мехди Санаи.

"Палестинская проблема до сих пор, на протяжении 70 лет, остается нерешенной… Путь к решению разногласий и других проблем проходит через единство и консолидацию мусульманских народов. И таким образом мы можем решить и сирийскую, и йеменскую, и бахрейнскую проблему, а также проблемы, существующие в Ираке. И решение этих проблем возможно именно при урегулировании палестинского вопроса", — заявил посол на круглом столе, посвященном Международному дню Аль-Кудс (арабское название Иерусалима) в МИА "Россия сегодня".

При этом он отметил, что возникающие между мусульманскими странами разногласия — это "дело рук внешних игроков".

Израиль и палестинцы прервали мирный диалог в 2014 году. Неоднократные попытки международных посредников вернуть их за стол переговоров пока не имеют успеха. Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами.