Совет муфтиев: в Лондоне пытаются "стравить" представителей разных религий

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Последние теракты в Великобритании могут быть попыткой вызвать межэтническое и межконфессиональное противостояние, в Совете муфтиев России (СМР) призывают верующих во всем мире "не поддаваться на провокации" и "сдерживать свои эмоции", заявил РИА Новости первый заместитель председателя СМР Рушан Аббясов.

Фургон в ночь на понедельник совершил наезд на людей на севере Лондона, возвращавшихся из мечети с ночной молитвы. Полиция сообщила, что в результате инцидента погиб один человек, 10 ранены, восемь из них госпитализированы. Задержан 48-летний мужчина.

За последние три с небольшим месяца в Великобритании произошло несколько терактов. Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, тогда погибли семь человек. В Манчестере 22 мая, во время концерта американской певицы Арианы Гранде, осуществил подрыв смертник Салман Абеди: погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Теракт в Лондоне 22 марта, когда террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, унес жизни пяти человек, десятки получили ранения.

"Сегодня в мире неспокойно, происходят теракты в разных уголках мира – и в странах исламского мира, и в Европе, на Западе. На Востоке немало террористических актов, но они, может быть, не так резонансно звучат, как в Европе. И, конечно, все это еще раз говорит о том, что кому-то очень хочется сегодня нарушить баланс, гармонию мирного сосуществования представителей разных народов, культур, традиций, и таким образом пытаются сегодня стравить представителей разных религий, якобы показать ответную реакцию", — сказал Аббясов, комментируя последний инцидент в Лондоне.

По его словам, отдельные "горячие головы" сегодня могут пытаться "реализовывать чьи-то планы по дестабилизации обстановки". Собеседник агентства не исключил, что за всем этим стоят и "какие-то очень сильные политические силы, пытающиеся сегодня раскачать лодку".

Замглавы СМР отметил, что ни одна из религий не призывает к насилию, наоборот, к миру и добрососедству, и Совет муфтиев всегда "гневно осуждает любое проявление террористического акта, в каком бы направлении он ни был направлен". "С точки зрения ислама, убийство одного невинного человека приравнивается к тому, как будто убито все человечество на Земле", — сказал религиозный деятель.

"Здесь, естественно, мы призываем всех наших верующих во всем мире — я имею в виду не только религиозных деятелей ислама, но и верующих-мусульман, и представителей других конфессий также, — не поддаваться на провокации, сдерживать свои эмоции и понимать, что за терактами стоят не религиозные организации, а за этим могут стоять те силы, которые пытаются нарушить сегодняшний баланс мирного сосуществования представителей разных культур и традиций", — добавил Аббясов.

Замглавы СМР также обратил внимание на то, что в понедельник наступила последняя неделя священного для мусульман месяца Рамадан, который является "месяцем поста и добрых деяний". "Естественно, мы должны понимать, что эти и другие теракты не имеют ничего общего с религией ислама и с мусульманами", — заключил он.