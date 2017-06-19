США
19.0619 июня14:48МСК
USD57.96+0.22
EUR64.86+0.41
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Совет муфтиев: в Лондоне пытаются "стравить" представителей разных религий

Сюжет:
Наезд фургона на толпу людей в Лондоне (36)
14:2819.06.2017
0600
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета муфтиев России Рушан АббясовЗаместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Последние теракты в Великобритании могут быть попыткой вызвать межэтническое и межконфессиональное противостояние, в Совете муфтиев России (СМР) призывают верующих во всем мире "не поддаваться на провокации" и "сдерживать свои эмоции", заявил РИА Новости первый заместитель председателя СМР Рушан Аббясов.

Фургон в ночь на понедельник совершил наезд на людей на севере Лондона, возвращавшихся из мечети с ночной молитвы. Полиция сообщила, что в результате инцидента погиб один человек, 10 ранены, восемь из них госпитализированы. Задержан 48-летний мужчина.

За последние три с небольшим месяца в Великобритании произошло несколько терактов. Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, тогда погибли семь человек. В Манчестере 22 мая, во время концерта американской певицы Арианы Гранде, осуществил подрыв смертник Салман Абеди: погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Теракт в Лондоне 22 марта, когда террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, унес жизни пяти человек, десятки получили ранения.

"Сегодня в мире неспокойно, происходят теракты в разных уголках мира – и в странах исламского мира, и в Европе, на Западе. На Востоке немало террористических актов, но они, может быть, не так резонансно звучат, как в Европе. И, конечно, все это еще раз говорит о том, что кому-то очень хочется сегодня нарушить баланс, гармонию мирного сосуществования представителей разных народов, культур, традиций, и таким образом пытаются сегодня стравить представителей разных религий, якобы показать ответную реакцию", — сказал Аббясов, комментируя последний инцидент в Лондоне.

По его словам, отдельные "горячие головы" сегодня могут пытаться "реализовывать чьи-то планы по дестабилизации обстановки". Собеседник агентства не исключил, что за всем этим стоят и "какие-то очень сильные политические силы, пытающиеся сегодня раскачать лодку".

Замглавы СМР отметил, что ни одна из религий не призывает к насилию, наоборот, к миру и добрососедству, и Совет муфтиев всегда "гневно осуждает любое проявление террористического акта, в каком бы направлении он ни был направлен". "С точки зрения ислама, убийство одного невинного человека приравнивается к тому, как будто убито все человечество на Земле", — сказал религиозный деятель.

"Здесь, естественно, мы призываем всех наших верующих во всем мире — я имею в виду не только религиозных деятелей ислама, но и верующих-мусульман, и представителей других конфессий также, — не поддаваться на провокации, сдерживать свои эмоции и понимать, что за терактами стоят не религиозные организации, а за этим могут стоять те силы, которые пытаются нарушить сегодняшний баланс мирного сосуществования представителей разных культур и традиций", — добавил Аббясов.

Замглавы СМР также обратил внимание на то, что в понедельник наступила последняя неделя священного для мусульман месяца Рамадан, который является "месяцем поста и добрых деяний". "Естественно, мы должны понимать, что эти и другие теракты не имеют ничего общего с религией ислама и с мусульманами", — заключил он.

Комментировать
+
Религия и мировоззрение
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена