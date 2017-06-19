Баталов никогда не надевал маску своих персонажей, заявили в РПЦ

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. В Русской православной церкви выразили соболезнования родным и близким актера Алексея Баталова, который скончался 15 июня в возрасте 88 лет.

Ранее супруга актера рассказала РИА Новости, что Баталов два месяца находился в больнице после того, как сломал ногу. Позже он был переведен в реабилитационный центр.

"Многое можно сказать об этом человеке, но особенно хотелось бы отметить, что он всегда был самим собой. Он был самим собой на сцене и на экране, он никогда не надевал маску, но всегда играл только самого себя. И, может быть, именно это было в нем по-настоящему драгоценно – то, что мы видели его глаза, слышали его голос, и мы общались с ним, а не с теми персонажами, которых он играл", — сказал на отпевании актера глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Митрополит совершил обряд в храме в честь иконы Богоматери "Всех скорбящих Радость" на Большой Ордынке.

Похоронят актера на Преображенском кладбище, согласно его завещанию. Там же похоронены мать Баталова, актриса Нина Ольшевская (1908 – 1991), и его единоутробный брат актер, режиссер Борис Ардов (1940 – 2004).