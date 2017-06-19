Мусульманский Совет Великобритании прокомментировал инцидент в Лондоне
07:2419.06.2017
(обновлено: 11:45 19.06.2017)
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ЛОНДОН, 19 июн — РИА Новости, Наталья Копылова. Совершивший наезд на людей в Лондоне действовал преднамеренно и руководствовался исламофобскими настроениями, заявил глава Мусульманского Совета Великобритании (Muslim Council of Britain, MCB) Харун Хан.
По его словам, в последние недели и месяцы представители британского мусульманского сообщества сталкивались со множеством исламофобских инцидентов, и сегодняшнее происшествие является одним из них. Свидетельства очевидцев указывают на то, что преступник действовал из исламофобских настроений, написал Хан в Твиттере.
"Мы ожидаем, что власти повысят меры безопасности вблизи мечетей", — подчеркнул глава MCB, добавив, что мусульманское сообщество и ранее призывало усилить меры безопасности.
Фургон белого цвета совершил наезд на толпу людей в Лондоне в ночь на понедельник. По данным полиции Лондона, один человек погиб, восемь человек госпитализированы. Один человек задержан. По сведениям очевидцев, двоим из трех мужчин, находившихся в грузовике, удалось бежать.
На севере Лондона фургон въехал в толпу прихожан, возвращавшихся из мечети с ночной молитвы.
В результате инцидента погиб один мужчина, еще десять человек были ранены.
На данный момент в больницах города остаются восемь человек.
В МВД Британии не иключают, что инцидент на севере Лондона является терактом.
Как рассказали очевидцы, в фургоне были трое мужчин, двоим удалось скрыться.
Водителя фургона, врезавшегося в людей, задержали местные жители и передали полицейским, мужчину проверят на психическое состояние.
На данный момент полиция не располагает информацией о других подозреваемых, однако расследование продолжается.
Мечеть, около которой произошел инцидент, ранее посещали экс-боевик террористической организации "Аль-Каиды" Закариас Муссауи и Ричард Рейд, который в 2001 году пытался взорвать самолет American Airlines.
Мэр Лондона назвал ночной инцидент атакой на общечеловеческие ценности, связанные с толерантностью, свободой и уважением.
Градоначальник также призвал лондонцев сохранять спокойствие и бдительность, сообщать обо всем подозрительном полиции.
Полиция Лондона развернула дополнительные силы в городе, чтобы обеспечить безопасность гражданам и особенно тем, кто соблюдает Рамадан.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в связи с ночным инцидентом проведет чрезвычайное заседание.
Мусульманский Совет Великобритании отметил, что свидетельства очевидцев указывают на то, что преступник действовал из исламофобских настроений.