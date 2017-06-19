Мусульманский Совет Великобритании прокомментировал инцидент в Лондоне

Наезд фургона на толпу людей в Лондоне (23)

Полиция на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017

Полиция на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017

ЛОНДОН, 19 июн — РИА Новости, Наталья Копылова. Совершивший наезд на людей в Лондоне действовал преднамеренно и руководствовался исламофобскими настроениями, заявил глава Мусульманского Совета Великобритании (Muslim Council of Britain, MCB) Харун Хан.

По его словам, в последние недели и месяцы представители британского мусульманского сообщества сталкивались со множеством исламофобских инцидентов, и сегодняшнее происшествие является одним из них. Свидетельства очевидцев указывают на то, что преступник действовал из исламофобских настроений, написал Хан в Твиттере.

"Мы ожидаем, что власти повысят меры безопасности вблизи мечетей", — подчеркнул глава MCB, добавив, что мусульманское сообщество и ранее призывало усилить меры безопасности.

Фургон белого цвета совершил наезд на толпу людей в Лондоне в ночь на понедельник. По данным полиции Лондона, один человек погиб, восемь человек госпитализированы. Один человек задержан. По сведениям очевидцев, двоим из трех мужчин, находившихся в грузовике, удалось бежать.