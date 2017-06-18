Папа Римский призвал молиться за Португалию, где в пожарах погибли люди

ВАТИКАН, 18 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск призвал верующих молиться за Португалию, где жертвами сильнейшего лесного пожара уже стали десятки человек.
Согласно последним данным, обнародованным госсекретарем по внутренним делам Португалии Жорже Гомешом, в результате лесного пожара, бушующего близ селения Педроган-Гранди (область Эштремадура), погибли 57 человек, пострадали — 59, пять из которых получили серьезные ранения и ожоги.
Пожар, который до сих пор не удается локализовать, судя по всему, начался в результате сорокоградусной жары, которая установилась на Пиренейском полуострове в последние дни. Быстрому распространению огня способствовали сильные порывы ветра. По данным СМИ, от пожара пострадали несколько населенных пунктов, однако точных данных о масштабах ущерба пока нет.
Ранее премьер-министр Антониу Кошта заявил о "самом большом числе жертв в результате лесного пожара в Португалии".