Папа Римский призвал молиться за Португалию, где в пожарах погибли люди

ВАТИКАН, 18 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск призвал верующих молиться за Португалию, где жертвами сильнейшего лесного пожара уже стали десятки человек.

"Выражаю мою близость дорогому португальскому народу в связи с опустошительным пожаром, поразившим леса близ Педроган-Гранди, в результате чего имеются многочисленные жертвы и раненые", — заявил понтифик в ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.

Согласно последним данным, обнародованным госсекретарем по внутренним делам Португалии Жорже Гомешом, в результате лесного пожара, бушующего близ селения Педроган-Гранди (область Эштремадура), погибли 57 человек, пострадали — 59, пять из которых получили серьезные ранения и ожоги.

Пожар, который до сих пор не удается локализовать, судя по всему, начался в результате сорокоградусной жары, которая установилась на Пиренейском полуострове в последние дни. Быстрому распространению огня способствовали сильные порывы ветра. По данным СМИ, от пожара пострадали несколько населенных пунктов, однако точных данных о масштабах ущерба пока нет.

Ранее премьер-министр Антониу Кошта заявил о "самом большом числе жертв в результате лесного пожара в Португалии".