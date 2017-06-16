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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл прокомментировал тезис о "сращивании Церкви и государства"

22:2316.06.2017
04519
© Пресс-служба Патриарха Московского и всея РусиПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фотоПатриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
© Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Приход во власть верующих людей, в том числе детского омбудсмена Анны Кузнецовой, свидетельствует не о "сращивании Церкви и государства", а является результатом церковной миссии, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Предстоятель РПЦ в пятницу выступил на конференции в храме Христа Спасителя, посвященной столетию начала гонений на Русскую церковь.

"Вот вы знаете этот знаменитый тезис: "сращивание Церкви и государства". Как возникла тема — на пост омбудсмена по детским делам была назначена матушка, жена священника (Анна Кузнецова — ред.), что началось! У нас что — есть запрет на работу для православных людей? И тут же сказали о "сращивании". Значит, у нас православный не может быть омбудсменом, не может быть министром, президентом тоже не может быть?" — сказал патриарх, отвечая на вопросы участников конференции.

Лагерь протестующих на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Вадим Жернов
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По его мнению, усиливающиеся нападки на Русскую православную церковь связаны с тем, что она "действительно начала оказывать влияние на общество". "Есть прямая пропаганда, направленная на то, чтобы факт повышающейся религиозности нашего народа истолковать как некую политическую концепцию: Церковь сращивается с государством", — заявил предстоятель РПЦ.

При этом, по его словам, ни о каком "сращивании" речи быть не может: например, священники на приходах, настоятели храмов знают, сколько сил нужно употребить для решения самых разных возникающих вопросов.

"Мы не можем сказать, что живем в условиях наибольшего благоприятствования, но действительно, что происходит, — и тут бы мы все должны Бога за это благодарить: во власти сегодня все больше и больше православных людей. И многие губернаторы посещают храм и молятся, и причащаются, — так какое же это сращивание? Это не сращивание — это результат церковной миссии", — считает патриарх.

Тот факт, что "высоко стоящие государственные лица" открыто заявляют о своей принадлежности к православию, по словам предстоятеля, имеет отношение не к "сращиванию", а "к тому, что происходит внутри человека, внутри его сердца".

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Патриарх также с иронией вспомнил об одной из публикаций, которую он прочитал на днях. В ней обращалось внимание на то, что в храме "губернатор стоял рядом с архиереем", и говорилось о том, что это — "свидетельство о сращивании".

"Ну, какие-то такие забавные аналогии приходят: архиерей часто, будучи монахом, стоит (на богослужении — ред.), а рядом стоят женщины. Ну о сращивании же никто не говорит?", — заметил патриарх, чью шутку зал встретил аплодисментами.

В целом, глава РПЦ резюмировал, что в нынешних условиях в стране "Церковь свободно может действовать" и "ее ничто не стесняет". "Мы сегодня имеем возможность устраивать церковную жизнь по нашим законам, по совести и по Божьей благодати — это наш исторический шанс", — заключил он.

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Религия и мировоззрение
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