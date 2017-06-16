"Нельзя продавать Украину за безвиз": католики осудили гей-парад в Киеве

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Католический епископ Харьковско-Запорожской диецезии Ян Собило осудил предстоящее проведение ЛГБТ-марша в Киеве.

"Будущий марш ЛГБТ должен состояться в праздник Тела и Крови Иисуса Христа на 18 июня. Бог создал нас мужчиной и женщиной. Не папой и папой, а не мамой и мамой, но мамой и папой. Человек рождается не из-за манипуляций в стекле, но из-за любви!", — заявил епископ в интервью католическому "Радио Мария".

Он против того, чтобы проводить шествие. По его мнению, даже неверующие люди "чувствуют, что это антицивилизационно".

"Я бы не хотел, чтобы мы продали Украину за безвиз ценой человеческих ценностей", — отмечет Собило.

Ранее с призывом не проводить шествие выступила Украинская православная церковь Московского патриархата. По мнению ее предстоятеля митрополита Киевского Онуфрия, организаторы марша "не имеют никакого морального права навязывать свое мировоззрение другим".

Как сообщили в общественной организации "КиевПрайд", которая выступает организатором шествия, в нем намерены принять участие около 5 тысяч человек.