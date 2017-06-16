Санкт-Петербургская епархия готова к диалогу с новым директором Исаакия

Празднование Пасхи в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге

Празднование Пасхи в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Санкт-Петербургская епархия готова к сотрудничеству с новым директором Исаакиевского собора Юрием Мудровым, заявила в пятницу РИА Новости руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.

Накануне стало известно о назначении Юрия Мудрова на должность директора Исаакия. К работе Мудров приступил с 15 июня. Николай Буров — бывший глава музея — покинул свой пост первого июня, после чего Ирада Вовненко, до этого занимающая должность заместителя директора музея по связям с общественностью, была назначена исполняющим обязанности директора.

"Юрий Мудров — человек, известный в музейном сообществе. Епархия готова к сотрудничеству и конструктивному взаимодействию с новым директором Исаакиевского собора", — сказала Родоманова.

Ранее власти Петербурга решили передать собор Русской православной церкви сроком на 49 лет в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций, что вызвало большой резонанс. Общество обеспокоено будущим музея, несмотря на заявления представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

Предполагается, что несмотря на передачу, музей сохранит юридический статус — его владельцем остается город.