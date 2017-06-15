Необычный "клад" нашли в Софии Киевской

Записка, оставленная студентками в киоте иконы Никола Мокрый в Софии Киевской в 1946 году

Записка, оставленная студентками в киоте иконы Никола Мокрый в Софии Киевской в 1946 году

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Работники заповедника "София Киевская" во время реставрации киота (рамы для иконы) обнаружили записку 71-летней давности, оставленную студентами, сообщает в четверг официальная страница музея в Facebook.

"Записка датируется 16.VI. 1946 и была спрятана внутри киота студентками исторического факультета, пожелавшиМИ таким образом выразить свое восхищение тысячелетней достопримечательностью. Имена девушек, которые вошли в историю — Шаповал Надежда Яковлевна и Рах Анна Лаврентьевна, студентки Киевского педагогического института (ныне — Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова)", — говорится в сообщении.

Письмо девушек найдено в киоте, в котороМ хранилась икона "Никола Мокрый" (Николай Угодник), считающаяся верующими чудотворной. Сам образ был вывезен за пределы Украины в годы Второй мировой войны.

В мае в Киево-Печерском заповеднике в Киеве обнаружили две древнеегипетские мумии и расписанные египетские саркофаги. Как оказалось, уже несколько десятков лет они находились украинском в фондохранилище.