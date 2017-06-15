Путин высказался за передачу Исаакия и не стал спорить о "Матильде"

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на ряд актуальных вопросов, касающихся культурной сферы. В частности, глава российского государства призвал не спекулировать на теме передачи Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге Русской православной церкви (РПЦ) и заверил, что никто не пытается запретить фильм "Матильда" Алексея Учителя, касающийся истории царской семьи.

Путин о передаче Исаакия: не нужно спекуляций

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус объекта — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

"Нужно деполитизировать эту проблему, забыть о том, что она существует как таковая, с уважением относиться и к религиозным чувствам людей, и в общем-то не забывать, что это здание, сооружение строилось как церковь, не как музей. Но музейная функция там, конечно, должна сохраниться", — сказал Путин в ходе прямой линии.

По его словам, выстроить такую работу не так сложно.

"Только не нужно ничего здесь накручивать, и не нужно спекулировать на этой теме, не нужно людей возбуждать и использовать это как инструмент какой-то мелкой внутриполитической возни", — добавил президент.

По мнению Путина, противоречия по вопросу передачи Исаакиевского собора РПЦ можно разрешить, обеспечив и музейную, и религиозную деятельность собора, к примеру, как в Ватикане.

"Есть некоторые противоречия, но мы легко, на мой взгляд, выйдем из этих противоречий, обеспечив и музейную деятельность, и отправление религиозных культов. Я сейчас не хочу забегать вперед, но такие решения, они же есть в мире. Скажем, в том же Ватикане", — сказал Путин.

При этом он напомнил, что Исаакиевский собор числился за государством и не принадлежал Церкви.

"Царь-батюшка был главой церкви, и в этом смысле можно сказать, что он (собор) отчасти и церкви принадлежал. Но он был построен как храм, он был построен как церковь, а не как музей, для отправления религиозных культов, чтобы люди там молились", — отметил Путин.

Путин о "Матильде": никто не пытается ее заптетить

В ходе ежегодной прямой линии известный российский актер Сергей Безруков, обращаясь к президенту, поднял вопрос о фильме "Матильда" и поинтересовался, почему пытаются запретить картину, которую еще никто не видел. На вопрос актера Путин ответил, что картину никто и не пытается запретить. При этом глава государства отметил, что не хотел бы вступать в разгоревшийся из-за киноленты спор между депутатом Госдумы Натальей Поклонской и режиссером Алексеем Учителем.

"Господин Учитель — мы с ним знакомы лично. Я уважаю его как человека и настроенного патриотически, насколько я представляю его взгляды, и человека, который делает талантливые вещи. Мне бы не хотелось вступать в его спор с депутатом Государственной думы Поклонской. Она тоже имеет право на свою точку зрения", — сказал Путин.

"Вы сказали, что пытаются запретить. Никто не пытается запретить. У нее (Поклонской — ред.) есть позиция, она пытается эту позицию защитить, обращается в различные инстанции, но никаких решений каких-то запретных по этому поводу, как вы знаете, нет", — подчеркнул он.

Глава государства отметил, что в отношении царской семьи было и раньше много фильмов, и даже более жестких, чем новая картина Учителя.

"У нас страна большая, сложная, много людей с разными взглядами, с разными точками зрения, с разными оценками. Вот в отношении царской семьи, мы знаем, было много фильмов и в прежние времена. Так или иначе это затрагивало царскую семью — Распутин и так далее, там много всего было. На мой взгляд, более жестких, чем то, что сделал ваш сосед справа от вас (режиссер картины Алексей Учитель — ред.)…", — сказал Путин.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен цесаревич, будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер.

Ранее СМИ сообщали, что представители общественного движения "Царский крест" назвали фильм "Матильда" "антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры". Депутат Госдумы Наталья Поклонская по их обращению направила запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить картину. Позже Поклонская заявила, что получила ответ экспертов по фильму "Матильда" и направила их отрицательную оценку в Генпрокуратуру РФ. Поклонская рассказала, что по ее просьбе эксперты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, исследуя доступные всем трейлеры и полный текст сценария, который был представлен авторами в министерство культуры для получения госфинансирования. По словам депутата, комиссия заключает, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.