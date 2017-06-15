Эксперт: позиция Путина по Исаакию поможет найти компромисс

Вид на Исааккиевский собор с пляжа Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Вид на Исааккиевский собор с пляжа Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Позиция президента России Владимира Путина по поводу возможной передачи Исаакиевского собора в Петербурге Русской православной церкви (РПЦ) позволяет сторонам прийти к компромиссу, считает исполнительный директор Союза музеев России Борис Аракчеев.

Путин в ходе "прямой линии" в четверг заявил, что противоречия по вопросу передачи Исаакиевского собора РПЦ можно разрешить, обеспечив и музейную, и религиозную деятельность собора. Он также призвал деполитизировать эту проблему и не использовать ситуацию как инструмент "мелкой внутриполитической возни".

"Ответ президента (по ситуации вокруг Исаакия — ред.) дает возможность найти компромисс", — сказал Аракчеев РИА Новости.

По его оценке, позиция президента демонстрирует "здравый подход".

Он отметил также, что музейное сообщество считает одной из основных проблем, препятствующих решению вопроса о дальнейшей судьбе Исаакия, недоработку существующих законов, частично противоречащих друг другу. "Мы намерены активизировать принятие поправок во все соответствующие документы с тем, чтобы обеспечить однозначное толкование", — отметил Аракчеев.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус объекта — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

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