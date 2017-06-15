Авторы референдума об Исаакии приветствуют позицию Путина по судьбе храма

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Один из авторов референдума о статусе Исаакиевского собора, депутат из партии "Яблоко" Борис Вишневский выразил одобрение позиции президента РФ Владимира Путина, заявившего, что противоречия можно разрешить, обеспечив и музейную, и религиозную деятельность храма.

Путин в ходе "прямой линии" в четверг прокомментировал сложившуюся вокруг Исаакиевского собора ситуацию, заявив, что противоречия можно разрешить, обеспечив и музейную, и религиозную деятельность, как например, в Ватикане.

"Я понимаю слова президента в том смысле, что нужно оставить все, как есть сейчас: музейный статус сохраняется, никаких изменений имущественного характера не происходит. Тогда сохраняется и религиозная, и музейная деятельность, не будут нарушаться международные обязательства. Позицию "оставить все как есть" я приветствую", — заявил Вишневский РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что пора "перестать возбуждать общественные споры и раздоры по этому вопросу". "Нужно закрыть эту тему", — сказал он.

В свою очередь, его коллега и единомышленник, городской депутат Максим Резник также заявил, что "Исаакиевский вопрос" пора снять". "Чтобы деполитизировать "Исаакиевский вопрос", нужно его снять. Сохранить статус кво. Тогда будет так, как хочет президент", — заявил депутат.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус объекта — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.