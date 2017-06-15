В музее "Исаакиевский собор" разделяют позицию Путина по ситуации с храмом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Администрация музея-памятника "Исаакиевский собор" придерживается в отношении ситуации вокруг храма позиции президента РФ Владимира Путина, заявившего, что противоречия можно разрешить, обеспечив и музейную, и религиозную деятельность, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы музея.

Путин в четверг в ходе прямой линии прокомментировал сложившуюся вокруг Исаакиевского собора ситуацию, заявив, что противоречия можно разрешить, обеспечив и музейную, и религиозную деятельность, как например, в Ватикане.

"Мы всегда придерживались этой позиции и стараемся именно так и работать", — сказал собеседник агентства. По его словам, администрация музея намерена и впредь продолжать работать в этом направлении.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус объекта — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

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