В ОАЭ назвали мечеть в честь девы Марии, чтобы подружиться с христианами

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Власти переименовали одну из мечетей Абу-Даби, столицы Объединенных Арабских Эмиратов, в честь матери Иисуса Христа Марии, сообщает Newsweek.

"Название мечети "Мария, мать Иисуса", укрепит связи между последователями разных религий", — приводит издание слова шейха Мохаммеда бен Зайд аль-Нахайяна, наследного принца Абу-Даби, инициировавшего переименование.

За начинание принца уже поблагодарили государственный министр по вопросам толерантности шейха Лубна Аль-Касими и председатель Генеральной администрации по делам ислама и пожертвований Мухаммед Маттар Аль Кааби, а также старший капеллан англиканской церкви по соседству от мечети Канон Эндрю Томпсон, подчеркнувший, что он "в восторге от новостей".

"ОАЭ всегда были заинтересованы в терпимости и мирном сосуществовании, основанном на справедливости и братстве среди всех жителей страны", — заявил Кааби.

В феврале 2016 года в стране открыли Министерство толерантности наряду с Министерством счастья, чтобы "продвигать толерантность как фундаментальную ценность в обществе ОАЭ".