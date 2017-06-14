Турция открыла границу с Сирией на время Рамадана

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Турция предоставила сирийским беженцам возможность посетить своих родственников во время священного для мусульман месяца Рамадан, временно открыв границу между двумя странами, сообщает агентство Associated Press.

В 2015 году Турция официально закрыла свои границы с Сирией, чтобы урегулировать поток беженцев из этой страны. За все шесть лет с начала кризиса в соседнем государстве Турция приняла более трех миллионов сирийцев. Помимо этого, Турция строит на границе стену.

По данным властей этой страны, свои дома навестят около 30 тысяч сирийцев. Как утверждает агентство, многие беженцы с восторгом встретили решение турецких властей. Они возвратятся обратно уже после Рамадана – в дни праздника Ид-аль-Фитр (в России его также называют Ураза-Байрам).

"У меня в Сирии есть младший брат, которого я никогда не встречал", — рассказал AP Исмаил Хадиди Джафар.

Месяц Рамадан является одним из самых почитаемых у мусульман и требует строгого соблюдения поста. Во время Рамадана в течение всего светлого времени суток верующие воздерживаются от еды, питья и развлечений. Принимать пищу разрешается до восхода или после заката солнца. В этом году Рамадан длится с 27 мая по 25 июня.