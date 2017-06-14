РФ призвала комиссию ООН заняться проблемой разграбления наследия Сирии

ЖЕНЕВА, 14 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия призвала Независимую комиссию ООН по расследованию нарушений в области прав человека в Сирии всерьез заняться проблемами разграбления исторического и культурного наследия страны незаконными вооруженными формированиями.

С таким заявлением выступил старший советник, руководитель группы по правам человека и гуманитарным вопросам постоянного представительства РФ при женевском отделении ООН Алексей Гольтяев в ходе обсуждения ситуации в Сирии в рамках 35-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

"Призываем комиссию всерьез заняться вопросами зверств джихадистов в отношении христиан и других религиозных меньшинств и их правозащитных последствий, проблемой разграбления сирийских территорий при непосредственном участии незаконных вооруженных формирований, спонсированных из-за рубежа, целенаправленного уничтожения критически важной для населения инфраструктуры, в том числе авиационными ударами сил так называемой антиигиловской коалиции, продолжающегося вывоза исторических и культурных ценностей с перепродажей их на черных рынках", — сказал он.

Гольтяев вновь раскритиковал Независимую комиссию по расследованию в САР, заявив, что "в ее работе остаются серьезные перекосы", так как она обращает внимание только на "обличение законного правительства Сирии".

Очередная, 35-я сессия Совета ООН по правам человека проходит в Женеве с 6 по 23 июня.