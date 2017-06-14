Глава ВАК: теологи далеко не всегда учитывают современные реалии

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Негативное отношение в РФ к теологии обусловлено как агрессивной антирелигиозной пропагандой в годы СССР, так и тем, что сами теологи не всегда идут в ногу со временем, заявил в среду на конференции в Москве глава Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Владимир Филиппов.

"Сегодня отношение в обществе, особенно в нашем российском, к теологическому образованию строится на множестве мифов и устаревших стереотипов", — заявил Филиппов.

Эти стереотипы, по его мнению, отчасти вызваны "идеологической зашоренностью, обусловленной воздействием агрессивной антирелигиозной пропаганды" в СССР и странах Восточной Европы.

"А отчасти и тем, что сами преподаватели теологии не всегда учитывают современные реалии жизни общества и не стремятся преодолевать устаревшие стереотипы в этой сфере дискуссий", — подчеркнул глава ВАК.

Первую в России диссертацию по теологии уже защитили в Москве, ее автор — протоиерей Павел Хондзинский. Теология признана научной дисциплиной решением ВАК в 2015 году. В 2016 году стала возможна защита работ по этой дисциплине, когда были созданы диссертационный и экспертный советы.