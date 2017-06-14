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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Ректор МИФИ рассказал, зачем физикам-ядерщикам нужно изучать теологию

13:3414.06.2017
(обновлено: 10:48 15.06.2017)
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© РИА Новости / Александр НатрускинРектор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Михаил Стриханов. Архивное фотоРектор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Михаил Стриханов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Будущим физикам-ядерщикам нужно знакомиться с теологией, чтобы противостоять террористическим идеологиям и учитывать нравственный аспект в своих будущих научных исследованиях, считает ректор Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" Михаил Стриханов.

Здание Министерства образования и науки РФ
© Фото : Министерство образования и науки Российской Федерации
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В среду на площадке НИЯУ "МИФИ" проходит первая Всероссийская научная конференция "Теология в гуманитарном образовательном пространстве".

"Следует отметить, что вакуум воспитания крайне опасен для любой страны. Я приведу пример, для нас он очень важен, когда несколько тысяч студентов нашего университета были в орбите известной секты… Мы видим, какой опасности подвергалось бы общество, имея тысячи лучших ядерщиков – почти членов террористической секты", — сказал Стриханов.

Он также отметил, что многие исследования в области ядерной физики имеют нравственные измерения, так как могут принести катастрофические последствия для человечества.

"Междисциплинарный характер научных исследований, образовательных программ, совместных (программ) гуманитарного блока обеспечивают синергию образования и воспитания", — сказал ректор.

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева. Архивное фото.
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Минюст подписал приказ о признании степеней по теологии
Он убежден, что опыт МИФИ показывает, что теология в техническом вузе – это не экзотическая образовательная дисциплина, не прихоть представителей церкви, не попытка вторгнуться в чужое пространство и навязать религиозное мировоззрение. Стриханов также предложил сделать конференцию по теологии ежегодной, а также проводить ее на площадке МИФИ.

В 2012 году в МИФИ была открыта кафедра теологии. Это вызвало широкий общественный резонанс и упреки в том, что РПЦ якобы пытается вмешаться в работу светского вуза. РПЦ в свою очередь заявила, что кафедра является подразделением общегуманитарного блока, которое предлагает студентам ряд курсов по выбору, не готовит теологов и не вмешивается в работу других кафедр.

Теология была признана научной дисциплиной решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в 2015 году. В 2016 году стала возможна защита работ по этой дисциплине, когда были созданы диссертационный и экспертный советы. Первую в России диссертацию по теологии уже защитили в Москве, ее автор — протоиерей Павел Хондзинский.

Откуда появляются российские физики-ядерщики
© РИА Новости, Инфографика
Откуда появляются российские физики-ядерщики
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Религия и мировоззрение
Комментарии
10 пользователей оставили 20 комментариев
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Игорь Нецикалюк
Большенство учёных - атеисты. Большенство заключённых в тюрьмах - верующие. Он точно ученый если не видит такой очевидной закономерности и не понимает что христианство не имеет никакой прямой связи с нравственностью?

Учитывая что атеисты до сих пор не взорвали ни одного вагона в метро и не разгромили ни одного музея, очевидно то именно нужно преподавать для повышения нравственности.

Вообще нужно ещё пару десятков статей о пользе теологии, а то десятка статей за один день не достаточно чтобы ложь превратилась в правду.
14:30
14.06.2017
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Игорь Нецикалюк
Вообще хотелось бы спросить. А когда будут преподавать теорию естественного отбора, биологию и курсы критического мышления в церковных школах и вузах?
14:32
14.06.2017
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