Ректор МИФИ рассказал, зачем физикам-ядерщикам нужно изучать теологию

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Будущим физикам-ядерщикам нужно знакомиться с теологией, чтобы противостоять террористическим идеологиям и учитывать нравственный аспект в своих будущих научных исследованиях, считает ректор Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" Михаил Стриханов.

В среду на площадке НИЯУ "МИФИ" проходит первая Всероссийская научная конференция "Теология в гуманитарном образовательном пространстве".

"Следует отметить, что вакуум воспитания крайне опасен для любой страны. Я приведу пример, для нас он очень важен, когда несколько тысяч студентов нашего университета были в орбите известной секты… Мы видим, какой опасности подвергалось бы общество, имея тысячи лучших ядерщиков – почти членов террористической секты", — сказал Стриханов.

Он также отметил, что многие исследования в области ядерной физики имеют нравственные измерения, так как могут принести катастрофические последствия для человечества.

"Междисциплинарный характер научных исследований, образовательных программ, совместных (программ) гуманитарного блока обеспечивают синергию образования и воспитания", — сказал ректор.

Он убежден, что опыт МИФИ показывает, что теология в техническом вузе – это не экзотическая образовательная дисциплина, не прихоть представителей церкви, не попытка вторгнуться в чужое пространство и навязать религиозное мировоззрение. Стриханов также предложил сделать конференцию по теологии ежегодной, а также проводить ее на площадке МИФИ.

В 2012 году в МИФИ была открыта кафедра теологии. Это вызвало широкий общественный резонанс и упреки в том, что РПЦ якобы пытается вмешаться в работу светского вуза. РПЦ в свою очередь заявила, что кафедра является подразделением общегуманитарного блока, которое предлагает студентам ряд курсов по выбору, не готовит теологов и не вмешивается в работу других кафедр.

Теология была признана научной дисциплиной решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в 2015 году. В 2016 году стала возможна защита работ по этой дисциплине, когда были созданы диссертационный и экспертный советы. Первую в России диссертацию по теологии уже защитили в Москве, ее автор — протоиерей Павел Хондзинский.