Глава ВАК: теология способствует духовному воспитанию современной молодежи

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Теологическое образование будет способствовать духовному воспитанию современной молодежи, считает глава ВАК Владимир Филиппов.

Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева сообщила, что Минюст подписал приказ о признании в России научных степеней по теологии. Министр также заявила о необходимости укрепления в России кафедр теологии.

"Я хочу сказать, что и в области теологического образования важнейшим направлением является направление, связанное с воспитанием, в частности с духовным воспитанием современной молодежи", — сказал Филиппов, выступая на первой Всероссийской научной конференции "Теология в гуманитарном образовательном пространстве".

В своем выступлении Филиппов отметил, что закон "Об образовании" сохранил определение понятие образования как воспитание и обучение, причем, по его словам, на первом месте стоит именно воспитание.

Теология признана научной дисциплиной решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в 2015 году. В 2016 году стала возможна защита работ по этой дисциплине, когда были созданы диссертационный и экспертный советы.