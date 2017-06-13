Шаманы Перу провели обряд примирения Трампа и Ким Чен Ына

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Перуанские шаманы совершили "обряд примирения сердец" президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Соответствующее видео опубликовал Ruptly.

"Мы просим мира между Соединенными штатами и Кореей", — рассказал шаман Хуан Оско.

Играя на перкуссионных инструментах и держа портреты лидеров государств, шаманы спели и станцевали у подножия памятника "Христос Тихого океана" на холме Морро-Солар на юге Лимы. Перуанские шаманы приобрели мировую известность после того, как сделали предсказание на 2017 год. Тогда, в конце прошлого года, они сказали, что он должен выдаться "бурным".

Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании.

Ранее США на фоне ситуации вокруг КНДР направили в район Корейского полуострова ударную авианосную группу во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". США заявили, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.