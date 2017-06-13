Степашин призвал мужчин-беженцев вернуться в Сирию и защищать ее от ИГ

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Сирийские мужчины не должны становиться беженцами — нужно с оружием в руках самим освобождать Сирию от террористов ИГ (группировка запрещена в РФ), заявил председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин.

Степашин встретился во вторник со студентами и выпускниками Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия. Глава ИППО пообщался, в том числе, со студентом аспирантуры из Сирии.

"Как человек все-таки военный, я одного не могу понять: ну, дети, старики, женщины — беженцы, понятно. Но здоровый крепкий мужик — и беженец? Его дом разбомбили, бандиты пришли в его село… Поезжай в Сирию, оружие мы тебе дадим российское, хорошее, воюй за свой дом! Мы же воевали за свой дом в Великую Отечественную войну, Ленинград мы не сдали — у меня мама с бабушкой пережили всю блокаду", — сказал Степашин.

Он выразил надежду, что эти вещи "наши сирийские братья поймут".

"Россия Россией, "Хезболла" "Хезболлой", Иран Ираном, но Сирию от бандитов должны освобождать сирийцы, другого быть не может", — отметил председатель ИППО.

По его словам, после одного из недавних своих посещений Сирии он встречался в Москве с представителями сирийского парламента и сказал им о том же, и никто из сирийских депутатов, как отметил Степашин, ему "ничего не возразил" на это.