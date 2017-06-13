РЕК запустит в Москве поезд в честь самого известного детского писателя

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Скоростной поезд, названный в честь знаменитого поэта и переводчика Самуила Маршака, запустят 14 июня с Казанского вокзала Москвы при участии известных политиков и деятелей культуры, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского еврейского конгресса (РЕК).

"Гости мероприятия, среди которых политики и известные деятели культуры, прочитают отрывки из произведений Самуила Яковлевича Маршака и примут участие в торжественном запуске скоростного поезда … по маршруту Москва – Воронеж. Специально оформленный состав будет курсировать под брендом "Поезд Маршака" до конца 2017 года, на протяжении которого празднуется 130-летие переводчика. Поезд соединит российскую столицу, где поэт прожил большую часть жизни, и столицу Черноземья, где в 1887 году он родился и о которой никогда не забывал", — говорится в сообщении.

Среди гостей мероприятия ожидаются президент РЕК Юрий Каннер, заместитель губернатора Воронежской области Елена Фадеева, посол Государства Израиль Гарри Корен, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, внук Самуила Маршака поэт и переводчик Александр Маршак, государственные и общественные деятели, известные деятели культуры. Ведущим мероприятия выступит Леонид Якубович.

Запуск поезда пройдет в рамках "Маршаковских чтений", устраиваемых РЕК уже в третий раз. Они станут одними из ключевых мероприятий, приуроченных к 130-летию поэта. Ранее стало известно, что памятник поэту планируется установить в Москве 4 ноября. Аналогичный монумент установлен в Воронеже.

2017 год объявлен юбилейным годом Самуила Маршака. Его перу принадлежат замечательные детские книги, среди которых "Кошкин дом", "Двенадцать месяцев", "Теремок", а также переводы Уильяма Шекспира, Роберта Бернса, Редьярда Киплинга, Александра Милна.