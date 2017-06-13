Муфтий Гайнутдин лишил сана одного из духовных лидеров Подмосковья

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Равиль Гайнутдин лишил духовного сана и отстранил от должностей имама-мухтасиба Московской области и имама-хатыба соборной мечети в Сергиевом посаде Арслана Садриева после его выступлений в СМИ, сообщили в пресс-службе ДУМ РФ.

"За покушение на истинные ценности ислама и искажение их, за своевольное неграмотное толкование фикха (мусульманского права), за искажение учения религиозно-правовых школ-мазхабов, созданных великими имамами на основе Корана и Сунны, за попытку создания раскола между мусульманами, за распространение очевидной ереси”, — говорится в указе главы ДУМ РФ.

Ранее на страницах одного из интернет-изданий вышло интервью с Садриевым, где он, как отметили в ДУМ, "своевольно и крайне неграмотно интерпретирует учение ислама, озвучивает собственные мнения, касающиеся основополагающих столпов мусульманской религиозной практики, при этом очевидным образом противореча Корану и Сунне".