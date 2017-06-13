Ученые выяснили, зачем в Средние века с кошек снимали скальп

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Крестьяне в средневековой Испании могли заводить кошек для "волшебного" языческого ритуала, в ходе которого их скальпировали. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Live Science.

Археологи обнаружили на востоке Испании несколько ям, в которых крестьяне одну тысячу лет назад содержали домашний скот и собак. В одной из ям было найдено необычно большое число кошачьих костей — около 900. Они датируются периодом между 970 и 1025 годами. Следы, обнаруженные на некоторых костях, показали, что кошек скальпировали или снимали шкуру целиком. У специалистов родилось две версии, зачем это делали.

Возможно, крестьяне использовали кошек во время особых языческих ритуалов, которые в то время были распространены в сельских районах христианской части Испании. На это указывает одна деталь: кошачьи кости погребены отдельно, а кости всех остальных домашних животных и яичную скорлупу закапывали вперемешку. В истории археологии такие прецеденты были — например, в 1999 году ученые нашли в Англии ритуальное захоронение кошек и кур, датируемое концом XV века.

"Все эти особые останки животных, возможно, были связаны с ритуальными практиками, которые были распространены как в Средние века, так и в более поздние времена", — считает зооархеолог из Университета Барселоны Льюис Льоверас.

Еще одна версия гласит, что кошек убивали для одежды, на что указывает возраст убитых животных — от 9 до 20 месяцев, когда кошачий мех самый качественный. В частности, исследование 2013 года показало, что шубы из кошек были популярны в средневековой Англии, Ирландии и мавританский Испании. По словам Льовераса, шерсть домашней кошки могла быть в 100 раз дешевле, чем мех дикой кошки.