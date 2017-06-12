Патриарх Кирилл призвал духовенство помочь пострадавшим в ДТП в Забайкалье

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным жертв ДТП в Забайкалье и призвал духовенство Читинской епархии оказать необходимую помощь родным погибших и пострадавшим.

В воскресенье вечером на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус с паломниками. По уточненным данным минздрава Забайкалья, автобус перевозил людей из села Красный Чикой в Читу.

По информации минздрава края, из 51 пассажира перевернувшегося автобуса 37 получили ранения, 12 погибли, двое отказались от госпитализации. Водитель автобуса в тяжелом состоянии находится на аппарате ИВЛ в Петровск-Забайкальской ЦРБ.

"Жизнь этих людей неожиданно прервалась в тот самый момент, когда они совершали богоугодное дело ― посещали святые места. Неисповедимы пути промысла Божия, и мы не знаем времени и часа своей земной кончины… Прошу Вас и все духовенство Читинской епархии возносить сугубые молитвы о скорейшем исцелении раненых, об упокоении скончавшихся и оказать родным и близким погибших и пострадавших всяческую поддержку и необходимую помощь", — говорится в письме патриарха митрополиту Читинскому и Петровск-Забайкальскому Димитрию.