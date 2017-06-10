Верующих просят не занимать очередь к мощам Николая Чудотворца в субботу

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Организаторы доступа к мощам Николая Чудотворца в Москве просят верующих не совершать в субботу паломничество к святыне из-за длительного времени ожидания в очереди.

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00.

"Расчетное время ожидания в очереди — 12 часов. Рекомендуем совершать паломничество не сегодня и выбрать другой день", — говорится на сайте святыни.

Согласно последним данным сайта, мощам поклонились более 525 тысяч человек.