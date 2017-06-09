Суд рассмотрит жалобу на приговор блогеру Соколовскому 5 июля

Стоп-кадр из видео на канале Руслана Соколовского в YouTube

Стоп-кадр из видео на канале Руслана Соколовского в YouTube

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Апелляционная жалоба на приговор блогеру Руслану Соколовскому будет рассмотрена 5 июля, сообщает в пятницу Свердловский областной суд.

В августе прошлого года Соколовский разместил на своем канале в YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства. Суд приговорил Соколовского к 3,5 годам лишения свободы условно, признав его виновным в возбуждении ненависти к христианству и исламу. Защита "ловца покемонов" обжаловала данное решение.

"Апелляционная жалоба адвоката Бушмакова на приговор блогеру Соколовскому будет рассмотрена Свердловским областным судом 5 июля в 9.30 (по местному времени)", — уточняет региональная инстанция.