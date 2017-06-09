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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

ВС проверит законность запрета "Свидетелей Иеговы" 17 июля

14:1609.06.2017
(обновлено: 11:09 13.06.2017)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. Архивное фотоСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Верховный суд РФ 17 июля проверит законность признания организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" экстремистской и запрета ее работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Сотрудник полиции у жилого дома, где сотрудники ФСБ РФ задержали членов террористической группы, входящей в запрещенную в России организацию Исламское государство
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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"Апелляционная коллегия Верховного суда РФ 17 июля рассмотрит жалобу на постановление о ликвидации религиозной организации "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России", — сказала представитель суда.

Судья ВС РФ Юрий Иваненко 20 апреля постановил признать главную организацию "Свидетелей Иеговы" в РФ экстремистской и ликвидировать ее. Также суд постановил обратить в доход государства имущество организации. Таким образом, суд удовлетворил административный иск Минюста.

В ходе процесса стало известно, что министерство, в частности, вменяет "Свидетелям Иеговы" в вину отказ от переливания крови. Минюст убежден, что работа "Свидетелей Иеговы" порождает угрозу защите прав и интересов общества и общественной безопасности, указала юрист ведомства. По ее данным, по решению российских судов 95 брошюр "Свидетелей Иеговы" признаны экстремистскими, как и деятельность восьми организаций в регионах России.

В ходе процесса суд заслушал показания нескольких бывших членов организации, которые заявили, что за адептами установлен "тотальный контроль".

Библия Свидетелей Иеговы
© Fotolia / robypangy
ВС признал законной ликвидацию "Свидетелей Иеговы" в городе Черкесск
Юристы "Свидетелей Иеговы" отвергают все претензии Минюста. В частности, они отмечают, что отказ от переливания крови не является экстремизмом — такого деяния в законе о противодействии экстремистской деятельности нет. Также юрист заметил, что Минюст привел в пример только единичный случай, когда врачи предложили родителям два альтернативных способа лечения, один из которых предусматривал переливание крови. Но родители захотели лечить ребенка медикаментами.

Юристы опровергают и наличие экстремизма в литературе "Свидетелей Иеговы". По их словам, претензии были предъявлены к цитатам из "Библии", кроме того, органы власти не пересмотрели вопрос о наличии экстремизма в этих брошюрах после внесения изменений в законодательство о таких преступлениях.

"Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" — головная организация, управляющая филиалами "Свидетелей Иеговы" в России. "Свидетели Иеговы" отмечают, что решение ВС напрямую затрагивает около 400 зарегистрированных местных религиозных организаций "Свидетелей Иеговы" в России, а также касается всех 2277 религиозных групп по всей стране, объединяющих 175 тысяч их последователей.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
11 пользователей оставили 24 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Справедливый
Россия уникальная страна. Только в ней глава государства лично вручает орден «Родительская слава» новоявленным "экстремистам" - многодетной семье Свидетелей Иеговы. Это значимое событие произошло 31 мая в Кремле. Верховному суду впору задуматься, а не объявить ли экстремистами всех «многодетных родителей, которые подают пример в укреплении института семьи и воспитании детей, образуют социально ответственную семью, ведут здоровый образ жизни, обеспечивают полное и гармоничное развитие личности детей, высокий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии»...
21:54
09.06.2017
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pruntmannromagrigor2016
romagrigor2016, зомби - не научный термин. Это просто народное определение того, чего одна часть общества не понимает в другой.
У вас тоже есть какие-то убеждения, под влиянием которых вы находитесь. Просто ваш набор представлений, вероятно, более распространен в обществе, но это не значит, что его у вас нет.
Тут только возникает вопрос, чьи убеждения имеют право на существование, а чьи нет? И почему люди имеющие одни убеждения - зомби, а другие - незомби?
И да, СИ не учат о конце света. И о пришествии наверняка не в вашем понимании. Но вы их уже в нелюди записали. А, между тем, эти нелюди живут по очень высоким нравственным нормам, что является отличительной чертой добропорядочных людей, отличаются ценными человеческими качествами, часто имеют хорошую репутацию на работе. Но для вас они не люди, потому что думают не так как вы.
22:46
09.06.2017
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