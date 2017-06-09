Патриарх в день 350-летия святого Нила Столобенского освятит исток Волги

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу возглавит церковные торжества в Тверской области, посвященные 350-летию обретения мощей преподобного Нила Столобенского, — совершит праздничное богослужение и освятит Волгу, сообщили РИА Новости в патриаршей пресс-службе.

"Предстоятель Русской православной церкви совершит утром Божественную литургию в Богоявленском соборе Нило-Столобенской обители. Днем патриарх Кирилл освятит исток реки Волги", — говорится в сообщении.

Торжества по случаю 350-летия обретения мощей святого XVI века проходят в Тверской митрополии с 8 по 12 июня. Помимо праздничных богослужений в Нило-Столобенской пустыни и Ольгином женском монастыре в деревне Волговерховье, запланировано проведение дискуссионной площадки "Молодежь и Церковь", фестиваля хоровых коллективов и программы "Русские узоры". Мероприятия состоятся в палаточном лагере для паломников на берегу озера Селигер.

"В воскресенье, 11 июня, паломники смогут присоединиться к XIX Волжскому крестному ходу, который начнется у истока реки Волги в деревне Волговерховье", — добавили в патриархии.

Монастырь Нило-Столобенская пустынь Тверской епархии находится на острове Столобный озера Селигер и является местом, где трудился преподобный Нил Столобенский, живший в уединении на острове 27 лет, вплоть до своей кончины 7 декабря 1555 года. Монастырь здесь был основан указом патриарха Московского и всея Руси Иова в 1594 году, имя преподобного Нила дало название обители.

С начала XIX века Нило-Столобенская пустынь стала одним из крупнейших монастырей России. "До революции по числу паломников монастырь занимал первое место в российском православном мире, второе место после храма Гроба Господня", — напомнили в РПЦ. В дни празднования памяти преподобного Нила в обитель, названную его именем, приезжало до 50 тысяч паломников.

В 1928 году Нило-Столобенская пустынь была закрыта, за годы советской власти монастырь был сильно разрушен. В 1991 году он был вновь передан Православной церкви, после чего началось его возрождение. В 1995 году мощи преподобного Нила Столобенского были возвращены из Осташкова в Нило-Столобенскую пустынь. Тогда церковные торжества, которые посетили тысячи паломников, возглавил патриарх Алексий II, назвавший монастырь "российской жемчужиной".