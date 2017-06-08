Патриарх Кирилл подверг критике "демократии" и призвал бороться с бедностью

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил против обогащения небольшого числа людей в условиях современной глобализации, призвал совместными усилиями бороться с бедностью в мире и заниматься просвещением людей.

В Даниловской резиденции патриарха в четверг состоялась аудиенция глав дипломатических миссий стран Латинской Америки и Карибского бассейна в РФ.

"Совершенно очевидно, что современная глобализация укрепляет позиции сверхбогатых людей, в руках которых сосредоточены колоссальные материальные ресурсы, а поэтому — и огромная власть, не подконтрольная ни правительствам, ни народам. И тогда возникает вопрос: а что такое демократия, если реальная власть не находится под контролем народа, и даже ни под контролем правительства", — сказал патриарх.

По его словам, от действий такой власти "страдают миллионы людей". При этом он отметил, что тема социально ориентированной экономики является очень важной для правительств целого ряда латиноамериканских стран.

"Мне кажется, что будущее зависит от того, насколько мы вместе можем работать для того, чтобы в мире преодолевалась бедность, чтобы становился более прозрачным процесс реализации власти в мире, и, несомненно, также очень важной является тема просвещения людей, образования", — отметил предстоятель РПЦ, обращаясь к главам дипмиссий.

По его оценке, объединяющим началом у россиян и жителей Латинской Америки является, в частности, "очень острое чувство справедливости и стремление к свободе".

"Глубоко убежден в том, что мы можем внести свой совместный вклад и в понимание того, как должна развиваться мировая экономика", — сказал патриарх.