Патриарх: теряя веру, Европа и США теряют лидерство в христианском мире

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Страны Западной Европы и США переживают кризис христианства и перестают быть лидерами христианского мира, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В Даниловской патриаршей резиденции в четверг состоялась аудиенция глав дипломатических миссий стран Латинской Америки и Карибского бассейна в РФ.

"Сегодня, к сожалению, мы наблюдаем кризис христианской веры в определенных частях Земного шара, и в первую очередь речь идет о Западной Европе и Северной Америке. Именно эти страны были лидерами христианского мира, но они уже перестают быть таковыми", — сказал патриарх.

Он добавил, что, например, "в Латинской Америке не продают церкви, чтобы там были какие-то светские учреждения, так же как церкви не закрываются и в России, а во множестве строятся".

"Это тоже у нас общее с латиноамериканскими странами, у нас на подъеме религиозная жизнь", — отметил предстоятель РПЦ.