В музее "Исаакиевский собор" расформировали отдел по взаимодействию с РПЦ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Администрация музея-памятника "Исаакиевский собор" расформировала отдел по взаимодействию с Русской православной церковью по решению Николая Бурова, который на тот момент возглавлял музей, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.

"Отдел был расформирован по решению прежнего руководства музея", — сказал собеседник агентства, отметив, что взаимодействие с РПЦ после его расформирования не прекращалось.

В апреле директор музея-памятника "Исаакиевский собор" Николай Буров сообщил своем уходе с должности с 1 июня. Исполняющим обязанности директора была назначена Ирада Вовненко.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус объекта — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.