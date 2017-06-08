Площадку для игры в "кровавый мяч" нашли на месте отеля в Мехико

На месте раскопок в Мехико, где был найден ацтекский храм. 7 июня 2017

На месте раскопок в Мехико, где был найден ацтекский храм. 7 июня 2017

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Гигантский храм бога Кетцалькоатля, которому поклонялись ацтеки, обнаружили на месте снесенного в 1985 году отеля в центре Мехико. Сооружение включало в себя площадку для игры мяч, участники которой приносились в жертву, сообщает в четверг научный портал Phys.org.

Эту игру описывает испанский конкистадор Эрнан Кортес, которого ацтекский император Монтесума пригласил в свою столицу – Теночтитлан — в 1519 году. Спустя два года европейцы взяли штурмом город, сравняв его с землей. Историки полагают, что ацтеки играли в мяч бедрами, сама игра представляла собой особый религиозный ритуал.

Археологи обнаружили на площадке в храме 32 комплекта шейных костей. Это позволяет предположить, что проигравшие игроки в мяч обезглавливались.

Храм представляет собой гигантский полукруг, расположенный на большой прямоугольной основе. Высота храма, по мнению археологов, составляла 34 метра. Храм был построен предположительно между 1486 и 1502 годами.

"Открытие, которое нам продемонстрировали, — это новый шанс погрузиться в великолепие доиспанского города Теночтитлан", — сказала изданию министр культуры Мексики Мария Кристина Гарсия.

Власти страны уже заявили, что планируют открыть руины храма для туристов. Однако они не назвали каких-либо точных сроков.