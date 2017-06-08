Националисты требуют объявить главу католиков Украины персоной нон-грата

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Националистическая Украинская Галицкая партия (УГП) требует выдворить из страны архиепископа-митрополита Львовского Римско-католической церкви Мечислава Мокшицкого за его слова о Крыме и геноциде, учиненном украинцами в годы Второй мировой войны. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте партии.

Архиепископ Мечислав Мокшицкий, который является главой католиков Украины, в интервью польскому еженедельнику Niedziela заявил, что "украинская нация до сих пор обременена грехом геноцида, который ей трудно признать". Священнослужитель имел в виду события 1943-1945 годов, названные "Волынской резней". Парламент Польши признал 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики. Глава украинских католиков заявил, что украинцы должны извиниться перед поляками за это.

По данным Мокшицкого, паства Римско-католической церкви на Украине насчитывает около 1,5 миллиона человек.

"Считаем, что лицо, делающее враждебные по отношению к нашему народу политические заявления, сеющее вражду между украинцами и поляками, не имеет ни морального, ни гражданского права управлять Римско-католической церковью в Украине. Являясь польским гражданином, он должен быть лишен права находиться на территории нашей страны", — говорится в заявлении УГП.

Партия считает вопрос о выдворении из страны католического иерарха "вопросом достоинства Украины". УГП ожидает, что "католическое духовенство даст надлежащую богословскую оценку" словам Мокшицкого.

"Если духовное лицо позволяет себе под видом моральных поучений делать политические заявления, то, тем самым, теряет иммунитет на критику, так как становится политиком. Если политик, живя в чужой стране, делает враждебные заявления по отношению к ней и страданиям ее народа, то может полноправно стать персоной нон грата в этом государстве", — отмечают в партии.