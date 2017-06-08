КС изучит жалобу мормонов из США на порядок пребывания в России

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Конституционный суд РФ 14 июня рассмотрит жалобу мормонов из США на нормы закона о миграционном учете иностранных граждан в РФ, сообщается на официальном сайте суда.

"Суд 14 июня в открытом заседании рассмотрит дело о проверке конституционности положений части 1 и пункта 2 части 2 статьи 20 Федерального закона "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации". Поводом к рассмотрению дела послужили жалобы граждан Соединенных штатов Америки Вордена Нэфэноила Джозефа и Олдхема Паркера Дрэйка", — уточняет суд.

Заявители указали, что они приехали в Россию в качестве волонтеров по приглашению религиозной организации "Церковь Иисуса Христа Святых последних дней". Принимающая сторона представила сведения для их постановки на миграционный учет по месту нахождения организации в Самаре, однако поселились они в квартире по другому адресу, которую также арендовала эта организация в том же городе.

Органы миграционного контроля нашли в этом нарушение правил пребывания в РФ, а суды согласились с этой позицией и назначили им штрафы с административным выдворением из России.

Согласно оспариваемым нормам, иностранный гражданин в течение семи дней со дня прибытия обязан встать на учет по месту пребывания. Понятие "место пребывания" суды истолковали в делах заявителей как место фактического проживания гражданина.

По мнению заявителей, в правилах и условиях постановки на миграционный учет временно пребывающих в РФ иностранных граждан присутствует неопределенность.