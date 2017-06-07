Религия и профилактика: почему Кавказ самый непьющий из пьющих регионов РФ

НАЛЬЧИК, 7 июн – РИА Новости. Специалисты-наркологи считают, что нахождение Ингушетии и Кабардино-Балкарии в конце рейтинга самых пьющих регионов России объясняется религиозным фактором, менталитетом местного населения и профилактической работой.

Религия и менталитет

Ранее газета "Известия" сообщила, что Роспотребнадзор назвал самые пьющие регионы России: больше всего спиртных напитков пьют в Магаданской области, где показатель потребления в прошлом году составил более 14 литров чистого спирта на душу населения. В число самых пьющих регионов также попали Москва, Сахалинская область и Коми — в них показатель превысил 13 литров. Минимальные продажи водки и пива зафиксированы в Ингушетии, Чечне и Кабардино-Балкарии.

"В первую очередь, это (место Ингушетии – ред.) объясняется религиозным фактором, так как ислам запрещает употребление алкоголя, во-вторых, менталитетом нашего населения. У нас нет такой практики потребления алкоголя, в семьях это все осуждается. Здесь в плане морального воспитания участвуют все родственники, начиная от двоюродных и троюродных братьев, это такая, можно сказать, форма семейной профилактики", — сообщил РИА Новости в среду главный внештатный специалист-нарколог регионального минздрава Джамбулат Ваделов.

По его словам, в Ингушетии вообще не так много магазинов, торгующих спиртным. "Кроме того, свою лепту внесло и ужесточение законов о сроках продажи алкоголя в них", — добавил нарколог. По его данным, всего в республике на учете по алкоголизму стоят 43 человека.

Ситуация стабильная

В свою очередь главный нарколог Кабардино-Балкарии Олег Пашевкин заявил РИА Новости, что республика по праву находится внизу рейтинга самых пьющих регионов России, занимая в нем третье место с конца. "У нас ситуация стабильная, с положительной динамикой. Показатели и по потреблению, и по смертности от алкоголизма, и по осложнениям от него в Кабардино-Балкарии из года в год снижаются. Мы из середины списка — где-то 50-е место было — опустились на пятое, а теперь на третье место", — сказал Пашевкин.

Главной причиной этого он назвал, прежде всего, профилактическую работу по борьбе с алкоголизмом. "Мы вплотную занимаемся проблемой, проводим все виды профилактики — и первичную, и срыва, и ремиссии. У нас также функционирует общество борьбы за трезвость, общество анонимных алкоголиков, в наркодиспансере функционирует современная аппаратура", — пояснил нарколог.

"Религиозный фактор тоже играет роль, но я не сказал бы, что он имеет в Кабардино-Балкарии главное значение", — подчеркнул Пашевкин.

На учете в республиканском наркологическом диспансере состоят 6,6 тысячи человек, употребляющих алкоголь.