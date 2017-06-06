Патриарх призвал священников не замыкаться на приходах, а "идти в народ"

КИРОВ, 6 июн — РИА Новости. Антон Скрипунов. Патриарх Кирилл призвал духовенство не замыкаться на своих приходах, а вести активную деятельность среди всех россиян.

"Когда мы жили в стесненных обстоятельствах безбожной власти, тогда дальше храма нам не велено было выходить. И поэтому все наше целеполагание было как бы внутри прихода. А сегодня по-настоящему с нас Господь может спросить не только за духовную жизнь прихожан, а за духовную жизнь всего народа, за жизнь молодежи, за их веру и за их неверие", — сказал патриарх во время посещения Успенского монастыря Кирова.

Такую деятельность он назвал прямой обязанностью духовенства. Оно должно стремиться к тому, чтобы люди венчались, а "храмы были полны" прихожан.

"Я бы хотел передать вам свое наставление и свое благословение: никогда не замыкайтесь в узком пространстве. Помните, что ответственность Церкви — за весь наш народ", — заявил патриарх.

"Я хотел бы пожелать всем вам, мои дорогие, милости от Господа, помощи его, крепости сил. Чтобы никогда не пресекалась ваша вера. Чтобы живя по вере вы воспитывали своих детей и внуков. Не надо ничего стесняться, мы у себя на родине, мы живем в православной стране. Наш долг — передавать православную веру последующим поколениям", — добавил он.